Mısra Öz Hakkında Hakaret İddianamesi Hazırlandı - Son Dakika
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Mısra Öz Hakkında Hakaret İddianamesi Hazırlandı

Mısra Öz Hakkında Hakaret İddianamesi Hazırlandı

Çorlu Tren Faciasında oğlunu kaybeden Mısra Öz, mahkeme heyetiyle ilgili sözleri nedeniyle hakkında iddianame hazırlandı. Öz, adaletin sağlanamadığını ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirtti.

06.09.2024 21:17
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HABER: MEHMET OFLAZ

(TEKİRDAĞ) - Çorlu Tren Faciasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz'ün, mahkeme heyetiyle ilgili sözleri nedeniyle hakkında iddianame hazırlandı. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı iddianamede Mısra Öz'ün "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçunu işlediği ileri sürüldü. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Öz, "Dava günü belli olduğunda gider ifademi verir gereğini yaparım. Biz bu ülkenin yurttaşları olarak yapılması gerekeni hep yapıyoruz da ilgili makamlar ne yazık ki ne güvenlik sağlayabiliyor. Ne de adalet" dedi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çorlu Tren Faciasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, hakkında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan iddianame hazırladı.

ANKA Haber Ajansı, Başsavcılığın hazırladığı iddianameye ulaştı. İddianamede, Mısra Öz'ün, 25 Haziran 2020 günü Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın ardından bir polisin kendisini kameraya almasına karşı, "Çek çekinme, Saray'ın soytarısı hepsi. Hepsi üç maymunu oynuyor. Ben Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz çek beni! Bu hakimler beni sanık yaptı; onlara üç maymunu oynuyorlar dediğim için… Katilleri aklıyorlar. Bir kişiyi bile tutuklayamıyorlar. Evladım öldü benim, evladım. Hepiniz çekin. Ben sanık olabilirim, ben içeri de girebilirim, ama onlar yüz karası. Çek utanma, çek. Çünkü polissin, çek…" tepkisi göstermesiyle hakaret suçu işlediği ileri sürüldü.

Aynı duruşmada, mahkeme heyeti, tanıklara "Çok yağmur yağdı mı, yağdıysa tavuklar telef oldu mu?" gibi sorular sormuştu. Duruşma çıkışı Öz, "Bugün gelmişler bize böyle bişeyden bahsedilebilir mi? Ne kadar önemli bir mevzu bu 25 kişinin canından bahsediyoruz. 25 kişinin canı hakim kalkmış tanık olan gelen adama soruyor; tavuklar telef oldu mu, Ne demek tavuklar telef oldu mu, ya biz can derdindeyiz bunlar tavuk derdinde... Hiçbir şey konuşmak istemiyorum artık, reziller, rüsvalar hiçbir şey değiller. Söylediğim bütün olaylardan dolayı, söylediğim tüm haklı çabamdan dolayı da isterlerse beni atsınlar içeri atabildikleri kadar atsınlar, bütün doğruyu söyleyenleri içeri atıyorlar, evlat kaybettik ya 718 gün oldu. Bu kadar sabır, bu kadar sabır aman hakaret etme, aman saygılı davran, aman adalete güven, neye güvenelim artık ya" diye tepki göstermişti. İddianamede bu ifadelerinde hakaret suçu olduğu öne sürüldü.

"Zincirleme şekilde alenen hakaret..."

İki açıklaması nedeniyle Mısra Öz'ün "mahkeme heyetine yönelik olarak zincirleme şekilde alenen hakaret ettiği" belirtilen iddianamede, şöyle denildi:

"Şüphelinin, uygulanması uygun görülen sevk maddelerindeki yaptırımın üst sınırı dikkate alındığında 5235 Sayılı Kanunun 10 vd. maddeleri ile 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca yargılamasının yapılması ile; şüpheli hakkında yapılacak yargılama sonunda eylemine uyan yukarıda yazılı yasa ve sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, şüphelinin kasten işlemiş olduğu suç nedeniyle hakkında TCK'nın 53. maddesi uyarınca belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verildi."

Mısra Öz, hakkında iddianame hazırlanmasına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Öz, şunları kaydetti:

"Söylenecek bir şey kalmadı. Henüz dava ve duruşma saati UYAP'a yüklenmemiş. Ceza aldığım bir konuda, tekrar dava açmaları saçmalık. Emniyet güçlerinin canı sıkılmış ve hakkımda soruşturma başlatmışlar… Dava günü belli olduğunda gider ifademi verir gereğini yaparım.

Biz bu ülkenin yurttaşları olarak yapılması gerekeni hep yapıyoruz da ilgili makamlar ne yazık ki ne güvenlik sağlayabiliyor. Ne de adalet…"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mısra Öz Hakkında Hakaret İddianamesi Hazırlandı - Son Dakika

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