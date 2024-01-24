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Çorlu tren kazası davasında bugün karar duruşması yapılacak - Son Dakika
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Çorlu tren kazası davasında bugün karar duruşması yapılacak

Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetmiş, 328 kişi yaralanmıştı. Tutuksuz yargılanan 13 sanıklı davanın bugün karar duruşması yapılacak. Savcı, bazı sanıkların tutuklanmasını talep etmişti.

24.01.2024 - 10:02,
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili tutuksuz yargılanan 13 sanıklı davanın bugün karar duruşması yapılacak. Geçen duruşmada mütalaasını veren savcı, TCDD 1'inci Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu ile Turgut Kurt ve Özkan Polat'ın, 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını, diğer sanıkların 'basit taksir' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti tutuklama taleplerinin hükümle birlikte değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı ertelemişti.

Çorlu tren kazası davasında bugün karar duruşması yapılacak
Kaynak: DHA
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Tekirdağ, Çorlu, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu tren kazası davasında bugün karar duruşması yapılacak - Son Dakika
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