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Çorum\'a Yeni Yatırımlar

MHP heyeti, Bakan Kurum ile Çorum için projeler ve yatırımlar üzerine görüşmeler yaptı.

11.12.2024 19:17
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MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettiği bildirildi.

MHP Çorum İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Çorum'daki belediyelerin talep ve önerileri Kurum'a iletildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çıplak, ziyarette Çorum için önemli kazanımlar elde ettiklerini aktardı.

Çıplak, şunları kaydetti:

"Yapılan görüşmelerde çeşitli yatırımlar ve projeler için kararlar alınmıştır. 4 ilçeye 4 iş makinesi tahsisi, 61 milyon lira hibe desteği, 450 çöp konteyneri, güneş enerji sistemi kurulumu için 80 dönüm arazi tahsisi, eksik kalan parsellerin kamulaştırılması, su altyapısı yenileme projesi için İller Bankası ile hibe ve kredi görüşmeleri ele alındı. Bu yatırımlar, şehrimizin ve ilçelerimizin daha modern ve sürdürülebilir altyapıya kavuşması açısından büyük öneme sahiptir. Şehrimize kazandırılan bu projeler, yaşam kalitesini yükseltme ve çevresel sürdürülebilirliği sağlama adına önemli adımlar olacaktır."

Kaynak: AA

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