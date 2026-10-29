Çorum Alaca'da kazada yaşamını yitiren aynı aileden 3 kişi Yozgat'ta defnedildi - Son Dakika
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Çorum Alaca'da kazada yaşamını yitiren aynı aileden 3 kişi Yozgat'ta defnedildi

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Çorum Alaca\'da kazada yaşamını yitiren aynı aileden 3 kişi Yozgat\'ta defnedildi
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Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, memleketleri Yozgat'ta toprağa verildi. Cenazeler, Çapanoğlu Büyük Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çatak Mezarlığı'na defnedildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazeleri, memleketleri Yozgat'ta toprağa verildi.

Dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren anne Yasemin Sarpkaya (45) ile çocukları Amine (24) ve Ömer Asaf Sarpkaya'nın (9) cenazeleri, Alaca Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Yozgat'a getirilen cenazeler, Çapanoğlu Büyük Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çatak Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Sarpkaya ailesinin yakınları ile Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Ali Sarıaslan (61) yönetimindeki 66 ABL 208 plakalı otomobil, dün Çorum-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı yakınlarında Şevket D. idaresindeki 34 FB 4234 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücü Ali Sarıaslan ile aynı araçta bulunan Yasemin Sarpkaya ve çocukları Amine ile Ömer Asaf Sarpkaya yaşamını yitirmişti.

Kazada, diğer otomobilin sürücüsü Şevket D. ile araçtaki Mehmet Ö. de yaralanmıştı.

Kaynak: AA
Çorum Alaca3. SayfaYozgatGüncelÇatakAlacaÇorumSon Dakika

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