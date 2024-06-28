Çorum Alaca'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 6 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, O.B. idaresindeki taksi ile C.K. tarafından kullanılan otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bazı yaralılar ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

28.06.2024 09:17
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Çorum'un Alaca ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

O.B. (27) idaresindeki 19 T 2519 plakalı taksi, Çorum- Yozgat kara yolu Emniyet Kavşağı'nda, C.K'nin (24) kullandığı 33 AOT 642 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki T.B. (24), P.B. (2), D.A. (22) ve E.Ş. (22) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan C.K. ve E.Ş, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum Alaca'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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