Çorum Bayat'ta bahçedeki yangında 2 bin saman balyası ile araçlar kül oldu - Son Dakika
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Çorum Bayat'ta bahçedeki yangında 2 bin saman balyası ile araçlar kül oldu

Çorum Bayat\'ta bahçedeki yangında 2 bin saman balyası ile araçlar kül oldu
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Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Kuruçay köyünde bir evin bahçesinde çıkan yangında 2 bin saman balyası ile traktör ve hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın eve ve ahıra sıçramadan söndürüldü.

Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında 2 bin saman balyası ile traktör ve hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Kuruçay köyünde Sadık Topal'a ait evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını ev ile ahıra sıçramadan söndürdü.

Yangında 2 bin saman balyası ile evin bahçesinde park halinde bulunan traktör ve hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum Bayat'ta bahçedeki yangında 2 bin saman balyası ile araçlar kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Bayat'ta bahçedeki yangında 2 bin saman balyası ile araçlar kül oldu - Son Dakika
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