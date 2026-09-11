Çorum Bayat'ta bahçedeki yangında 2 bin saman balyası ile araçlar kül oldu
Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Kuruçay köyünde bir evin bahçesinde çıkan yangında 2 bin saman balyası ile traktör ve hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın eve ve ahıra sıçramadan söndürüldü.
Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında 2 bin saman balyası ile traktör ve hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Kuruçay köyünde Sadık Topal'a ait evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını ev ile ahıra sıçramadan söndürdü.
Yangında 2 bin saman balyası ile evin bahçesinde park halinde bulunan traktör ve hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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