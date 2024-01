Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Aşgın, makamında gerçekleştirdiği oylamada, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", çevre-yaşamda İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğraflarını oylayan Aşgın, sporda ise Emin Sansar'ın "Yumruk" karesini seçti.

Aşgın, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat", " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali jadallah'ın "Gece bombardımanı" fotoğraflarına oy verdi.

Aşgın, oylamaya sunulan fotoğrafların teknik ve mantık açısından son derece güzel fotoğraflar olduğunu söyledi.

Fotoğrafların yıl içinde yaşanan önemli olaylara ışık tuttuğuna işaret eden Aşgın, "2022 sonundaki oylamada, 'Bu yıl çok acı, gözyaşı dolu fotoğraflar var. 2023 inşallah böyle olmasın' demiştik ancak deprem, bazı felaketler, Gazze imtihanımız derken, 2023 gerçekten insanlık için acı bir yıl oldu." dedi.

Bu yıl için yapılacak oylamada umudun fotoğraflarını görmeyi temenni ettiğini dile getiren Aşgın, "2024, umudun olduğu, daha mutlu görsellerin oylamaya sunulduğu, Gazze'de umudun yeşerdiği fotoğrafların ön plana çıktığı, depremlerin, diğer felaketlerin olmadığı, insanlığı bu kadar etkilemediği bir yıl olur umarım." diye konuştu.

Oylamada, 11 ili etkileyen depremle ilgili ayrı bir kategori açılmasının anlamlı olduğunu vurgulayan Aşgın, "Bu fotoğraflar içinde acının ve umudun fotoğrafları var. Saatler sonra enkazdan çıkartılmış, iş birliğiyle, milli şuurla, birlik ve beraberlikle çıkarılmış kareler var." diye konuştu.

İnsanlık dramı yaşanan Gazze ile ilgili, "Gazze: Kanıt" başlığı altında oylama yapılmasından ötürü Anadolu Ajansını tebrik eden Aşgın, "Çünkü orada insanlığa yönelik saldırı var. Her türlü yasaklı silahlar kullanılmakta. Bu anlamda tarihe not düşmek önemli. İnşallah İsrail uluslararası mahkemelerde yargılanacak ve yargılanırken de bu fotoğraflar mutlaka delil olarak kullanılacak. Bu kategorideki her bir fotoğraf seçime değer." ifadelerini kullandı.