Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 4-11 Ağustos'ta çalışma yapıldı.
Çalışma kapsamında, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma ve gasp gibi çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.
Öte yandan, kayıp ihbarı yapılan 7 kişiden 6'sı ailelerine teslim edildi, 1 kişi için ise arama çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da 14 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?