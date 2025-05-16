Çorum'da 15 Temmuz şehitleri için "253 Hatim" programı düzenlendi - Son Dakika
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Çorum'da 15 Temmuz şehitleri için "253 Hatim" programı düzenlendi

Çorum\'da 15 Temmuz şehitleri için "253 Hatim" programı düzenlendi

15 Temmuz Derneğince yürütülen "Her Ay 253 Hatim" programı kapsamında 47'nci hatim programı Çorum'da yapıldı.

16.05.2025 16:33
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15 Temmuz Derneğince yürütülen "Her Ay 253 Hatim" programı kapsamında 47'nci hatim programı Çorum'da yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının katkısıyla, Çorum Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programında 15 Temmuz şehitlerinin ruhu için dua edildi.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, AA muhabirine, hatim programını 81 ilin yanı sıra yurt dışında da düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Her ay farklı bir ilde hatim programı yaptıklarını belirten Turunç, "253 şehidimizin birçoğu İstanbul ve Ankara'da şehit oldu ama 60'a yakın ilde yaşayan şehitlerimiz var. Bu şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak adına böyle bir program başlattık. Uzun süredir programlarımızı sürdürüyoruz. Yalnızca 15 Temmuz şehitleri değil, bu vatanı bize vatan kılan tüm şehitlerimizi, ecdadımızı hatırlıyoruz. Terörden şehit olmuş şehitlerimizi, gazilerimizi hatırlayacağız. Ülkemizin bekası adına bu fedakarlığı yapan insanları unutmamak için programları devam ettiriyoruz. Allah şehitlerimizden razı olsun." dedi.

FETÖ'nün darbe girişimine karşı koyarken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oğlu Abdullah Tayyip ile şehit edilen Erol Olçok'un yakın arkadaşı olduğunu anlatan Turunç, "Erol Olçok Çorum'un güzel bir evladıydı. Kendi evladıyla birlikte devletin bekası adına hayatlarını seve seve ortaya koydular. Onları da hayırla yad ettik. Allah Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılsın. İnançlarımız ve değerlerimiz adına tarih sahnesinde hep önemli rol olan bir medeniyetin devamı noktasında inşallah güzel şeyler yaparız diye ümit ediyorum." diye konuştu.

47. hatim programını Çorum'da gerçekleştirdiklerini aktaran Turunç, "Bugün 47'nci il olarak Çorum'dayız. Tüm illerde şehidimiz yok ama Türkiye'deki tüm illeri dolaşacağız. Şehitler bir ilde dünyaya gelmiş olabilir, bir ilde şehit olmuş olabilir ama onlar Türkiye'nin, milletin şehitleri. Dolayısıyla şehidimizin olmadığı illerde de yurt dışında da bu programları yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Turunç, şehitler adına Kurban Bayramı'nda Suriye'nin başkenti Şam'da kurban keseceklerini belirterek, "İnşallah 253 şehidimizi unutturmamak adına Kurban Bayramı'nda 253 kurban kestirmek suretiyle Şam'a gideceğiz. 3 şehit babası ve 1 gazimizle birlikte gideceğiz. Şehitlerimize dua edeceğiz, kurbanlarımızı keseceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

15 Temmuz, Etkinlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da 15 Temmuz şehitleri için '253 Hatim' programı düzenlendi - Son Dakika

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