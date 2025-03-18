Çorum'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü - Son Dakika
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Çorum'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

Çorum'un Bayat, İskilip, Dodurga, Oğuzlar, Kargı, Osmancık ve Sungurlu ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18.03.2025 16:16
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Çorum'un Bayat, İskilip, Dodurga, Oğuzlar, Kargı, Osmancık ve Sungurlu ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk anıtına çelenk sundu. Çelenk töreninin ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Bahadır Ünlü, Cumhuriyet Savcısı Ümit Caner Yıldırım, Kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

Törenin ardından Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda yapılan anma etkinliğinde, şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler şiir okudu, oratoryo sahneledi.

-İskilip

Bayat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Törende İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehitler için saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Anma etkinlikleri kapsamında Redif Kışlası Kültür Salonunda düzenlenen etkinlikte ise İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince hazırlanan gösteriler sunuldu.

-Dodurga

Dodurga'da düzenlenen tören, Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Ardından Dodurga Kaymakamı Bilge Yıldırım, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ve beraberindekiler, Dodurga Şehitliğini ziyaret ederek, şehitlerin ruhu için dua etti.

Etkinlikler, Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesince düzenlenen törenle devam etti.

Çanakkale Zaferi ile ilgili bilgilerin verildiği etkinlikte öğrenciler şiir okudu, oratoryo sahneledi.

Törende ayrıca, Çanakkale Zaferi ile ilgili ilçede düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

-Oğuzlar

Oğuzlar'da 100. Yıl Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler, şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle devam etti.

Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

İlçe müftüsü Mücahit Altınsoy, törende şehitlerin ruhu için dua etti.

Oğuzlar Çok Programlı Lisesince düzenlenen etkinlikte ise öğrenciler oratoryo sahneledi.

İlçede "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

-Kargı

Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman ve Belediye Başkanı Hamit Dereli, Kargı Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Etkinlikler, Atatürk İlkokulu Konferans Salonunda öğrencilerin gösterileriyle devam etti.

-Osmancık

Osmancık Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan anma etkinliği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Başsavcısı, Bilal Hezer, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Kürşat Can ve vatandaşlar, törenin ardından şehitliği ziyaret etti.

Protokol üyeleri ziyarette şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda devam eden programda öğrenciler Çanakkale oratoryosu sahneledi.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Gürbüz, burada yaptığı konuşmada Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir destan olduğunu söyledi.

-Sungurlu

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'mizin 110. yıl dönümü nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Sungurlu'da da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlk olarak Sungurlu Şehitliği ziyaret edilerek Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Atatürk Meydanındaki törende ise Sungurlu Kaymakamlığı ve Sungurlu Belediyesince Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Serhat Doğusoy, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Yüzbaşı Görkem Güncan, Emniyet Müdürü Murat Önder, kurum müdürleri, gaziler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü - Son Dakika

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