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Çorum'da 273 Bin Liralık Dolandırıcılık Olayı Polis Tarafından Önlendi - Son Dakika
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Çorum'da 273 Bin Liralık Dolandırıcılık Olayı Polis Tarafından Önlendi

Çorum\'da 273 Bin Liralık Dolandırıcılık Olayı Polis Tarafından Önlendi

Çorum'da bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak 71 yaşındaki İ.P'yi dolandırmaya çalıştı. İ.P'nin bankaya gitmesi üzerine banka görevlisi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, İ.P'yi ikna ederek para transferini durdurdu ve dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı.

01.02.2024 00:13
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Çorum'da, 273 bin liralık dolandırıcılık olayı bankacının dikkati sonucu polis ekiplerinin müdahalesiyle önlendi.

Alınan bilgiye göre bir kişi, telefonla aradığı 71 yaşındaki İ.P'ye kendisini polis olarak tanıttıktan sonra evindeki dolar banknotların seri numaralarında FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in isminin baş harflerinin bulunduğunu, bu nedenle adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyledi.

Paniğe kapılan İ.P, telefondaki şahsın talebi üzerine 273 bin lira değerindeki doları, kendisine verilen IBAN hesabına yatırmak üzere bankaya gitti.

Para yatırma işlemi devam ederken İ.P'nin hareketlerinden şüphelenen banka görevlisi, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine banka şubesine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İ.P'yi ikna ederek, para transferi işlemini durdurdu.

Ekipler, bu sırada dolandırıcı ile telefon görüşmesini sürdüren İ.P'nin eşine de ulaşarak görüşmenin sonlandırılmasını sağladı.

Dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çorum'da 273 Bin Liralık Dolandırıcılık Olayı Polis Tarafından Önlendi - Son Dakika
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