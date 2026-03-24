Çorum\'da 3. Puduhepa Kadın Kültür Festivali başladı

24.03.2026 16:42
Çorum'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Puduhepa Kadın Kültür Festivali başladı.

Çorum Belediyesince organize edilen festival kapsamında Hürriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar, belediye bandosu eşliğinde Bedesten'e kadar yürüdü.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, burada yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle festivali Ramazan Bayramı'ndan sonra yapmayı kararlaştırdıklarını söyledi.

Kadınların "toplumun kurucu unsuru" olduğunu belirten Aşgın, belediye olarak çeşitli yatırımlarla kadınların sosyalleştiği, kaynaştığı alanlar inşa ettiklerini belirtti.

Kentteki 8 kadın kültür merkezinde açılan yüzlerce kursta binlerce kadının çeşitli konularda eğitim aldığını dile getiren Aşgın, aile yaşam merkezinde de Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar yapıldığını anlattı.

Çorum için "Anne dostu şehir" olma hedefi belirlediklerini hatırlatan Aşgın, "Kadınıyla, erkeğiyle anne dostu, kadın dostu bir şehir inşa edeceğiz. Allah'ın izniyle tüm dünyaya örnek olacak. Bir kadın, bir anne, bir şehirde neler olursa mutlu olur, ne yapılırsa huzurlu olur. Her bir cevabı fiiliyata dönüştürüyoruz." dedi.

Çalışan annelerin işini kolaylaştırmak amacıyla üçüncü kreşi bu yıl içinde tamamlayacaklarını aktaran Aşgın, Kadın El Emeği Çarşısı ve Kadın El Emeği Pazarı ile de kadınların ürettiği ürünleri satma fırsatı bulduğunu kaydetti.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan da kültürün geleceğe aktarılmasında kadınların en önemli öğe olduğunu vurguladı.

Kadınların sevgileriyle, fedakarlıklarıyla, özveriyle toplumun ileriye taşınmasında önemli olduğuna işaret eden Mercan, "Biz de bu festivallerle kadının toplumdaki yerinin ve gücünün sağlamlaştırılması, farkındalığın artırılmasında çok önemli katkılar sunulduğuna inanıyoruz. Çorum'da bir kadın vali yardımcısı olarak Çorum kadınının 3 bin yıl önce Puduhepa'dan aldığı gelenekle, kadim Türk kültürünün verdiği güçle, İslam medeniyetinin ona sunduğu imkanlarla geleceği şekillendirmede çok güçlü adım atacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zeynep Çenesiz Yarımca ise birlik ve beraberliğin, güçlü yarınların kadının varlığıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Puduhepa, kız çocuklarını destekleyen projenin ana karakteri oldu

Açılış töreninde sosyal girişimci Renan Tan Tavukçuoğlu, "Puduhepa ve Kız Kardeşleri" adlı sosyal sorumluluk hareketini anlattı.

Çocukların yaşam becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla, Anadolu'dan ve bilinen ilk yazılı barış anlaşması olan Kadeş Barış Anlaşması'nda imzası bulunan Hitit kraliçesi Puduhepa'dan ilham aldığını belirten Tavukçuoğlu, şöyle devam etti:

"Plastik, sarı saçlı bebekler yerine kendi Anadolu süper kahramanlarımızı çocuklarımıza tanıtmak ve onlardan ilham almalarını istedim. Puduhepa, 3 bin 300 yıl önceden bize ilhamını getirdi ve bugün 155 kız çocuğumuzun eğitimini desteklemeyi sağlayan bir projenin ana karakteri oldu. Aynı zamanda bebeklerimizin üretimi için deprem sonrası Hatay'da bebeklerin üretiminde 97 kadının çalıştığı bir istihdam projesine dönüştü."

Puduhepa gibi Anadolu'nun ilham veren süper kahramanlarının hikaye kitaplarının İngilizce, Fransızca, Almanca, Sırpça ve Japonca'ya çevrildiğini ifade eden Tavukçuoğlu, "Puduhepa'nın sesini dünyaya duyurmak bizim elimizde. Biz değerlerimize sahip çıkalım ama sadece biz aşık olmayalım. Dünyaya anlatalım ve dünyaya gücümüzü gösterelim diye var Puduhepa." ifadelerini kullandı.

Tavukçuoğlu, şunları kaydetti:

"Puduhepa'nın kız kardeşleri var. NASA'da çalışan bilim kadını Dilhan Eryurt, bir tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi, botanikçi Asuman Baytop ve Halide Edip Adıvar. Bunlar 5 kız kardeş ve çocuklarımıza bu topraklardan ilham alarak geleceğe sağlam adımlarla ilerlemeleri için destek olmak için varlar. Hikaye kitapları, sohbet kartları, yastık setleri gibi pek çok ürünümüzün satışı bir sivil toplum kuruluşu aracılığıyla çocuklarımızın eğitimine dönüyor."

Ardından Eskişehir Anadolu Bacıları Derneği üyeleri, Halide Edip Adıvar'dan şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar Türk tarihinde öne çıkan kadınların kısa hayat hikayelerinin anlatıldığı gösteri sundu.

