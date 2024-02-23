Çorum'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Çorum\'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Çorum'un Ortaköy ilçesinde, Cevizli köyünde akraba olan Kemal Soner T. ile Okan T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Okan T, tabancayla Kemal Soner T'ye ateş ettikten sonra kaçtı. Olayın ihbar edilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri köye sevk edildi. Kemal Soner T, başı ve göğsüne aldığı kurşunlarla ağır yaralandı ve tedavi için başka bir hastaneye sevk edildi. Zanlının yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

23.02.2024 09:25  Güncelleme: 09:37
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Çorum'un Ortaköy ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Cevizli köyünde akraba olan Kemal Soner T. (33) ile Okan T. (37) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Okan T, tabancayla Kemal Soner T'ye ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başı ve göğsüne aldığı kurşunlarla ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Ortaköy İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Kemal Soner T, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Ortaköy, Çorum, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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