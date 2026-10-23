Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 6 yaralı hastaneye kaldırıldı

Çorum'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, üçü sağlık personeli 6 kişi yaralandı.

Kadir D. (19) idaresindeki 19 AY 108 plakalı otomobil ile Erdeniz Y.'nin (24) kullandığı 19 EP 542 plakalı ambulans, Çevreyolu Bulvarı eski İskilip Yolu kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile sağlık personeli Zehra C. (18) ve Ülkü N.G. (23), ambulansta bulunan yoğun bakım hastası Ali S. (80) ve refakatçisi Sultan Y. (56) yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Kazada çarpmanın etkisiyle otomobilden yaklaşık 15 metre uzağa fırlayan LPG tankından sızan gaz, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Kazada kavşaktaki bir sinyalizasyon lambası da zarar gördü.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.