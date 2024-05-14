Çorum'da Anne Üniversitesi mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da Anne Üniversitesi mezuniyet töreni düzenlendi

Çorum\'da Anne Üniversitesi mezuniyet töreni düzenlendi

Çorum'da, Hitit Üniversitesinde açılan 'Anne Üniversitesi'ni başarı ile tamamlayan 65 kadın, kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı. Gönüllü 14 akademisyenin yaklaşık 30 başlıkta eğitim verdiği Anne Üniversitesini başarıyla tamamlayan 65 anne ve anne adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

14.05.2024 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da, Hitit Üniversitesinde açılan "Anne Üniversitesi"ni başarı ile tamamlayan 65 kadın, kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı'nın talebiyle Alaca, Boğazkale, Laçin ve Uğurludağ ilçelerinden kadınların katıldığı 4. dönem Anne Üniversitesi tamamlandı.

Gönüllü 14 akademisyenin yaklaşık 30 başlıkta eğitim verdiği Anne Üniversitesini başarıyla tamamlayan 65 anne ve anne adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Vali Dağlı, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'ndaki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, 3 kez kent merkezindeki kadınlara yönelik uygulanan programı bu kez 4 ilçeye yönelik düzenlediklerini söyledi.

Anne ve anne adaylarının Anne Üniversitesine katılarak çok güzel bir iş yaptıklarını belirten Dağlı, günlük hayatta karşılaşılan çok önemli konulara ilişkin eğitim verildiğini dile getirdi.

Akademisyenlerle içten, samimi bir program yürütüldüğünü anlatan Dağlı, bundan sonra da farklı isim ve konseptlerle benzer eğitim programlarının yapılmasını temenni etti.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Anne Üniversitesinin, üniversitelerin topluma hizmet alanındaki etkinliklerine güzel bir örnek olduğuna işaret etti.

Benzer isimlerde etkinlikler yapıldığını ancak Hitit Anne Üniversitesi kadar dolu içerikli, hedefe uygun az sayıda etkinlik olduğunu ifade eden Baykam, şimdiye dek Anne Üniversitesinden 200'e yakın mezun verdiklerini bildirdi.

Baykam, Anne Üniversitesinde anne ve anne adaylarına, akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımı, anne-baba davranış kalıpları ve iletişim, annelerden şarkılar ve türküler, bağımlılıkla mücadele, cilt sağlığı, çocuk ve teknoloji, çocuk eğitiminde kariyer planlaması, çocuk istismarı, eşler arasında iletişim, gıda güvenliği ve etiket bilgisi okuma, finansal okuryazarlık, geri dönüşüm, tasarruf ve ev kazaları, hayattaki sınavlarla mücadele, jinekolojik kanserlerle mücadele, kronik hastalıklarda acil durumlara ve afetlere hazırlık, kültürel miras, Hititler ve çivi yazısı atölyesi, kültürde kadın ve aile, medya okuryazarlığı, menopoz, moda tasarım, obezite ile mücadele ve yeme bozuklukları, öfke ve stres kontrolü, sanat atölyesi-resim, ergen sağlığı, tütün ürünleri ve zararları, akciğer sağlığı gibi konularda eğitim verildiğini aktardı.

Törende ilçe grupları adına konuşan kursiyerler de Anne Üniversitesinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Mezuniyet töreni, üç gün müzik eğitimi alan anne ve anne adaylarından oluşan koronun konseriyle devam etti. Anne ve anne adayları, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden akademisyenlerin eşliğinde 5 türkü seslendirdi.

Konserin ardından Vali Zülkif Dağlı, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Uğurludağ Kaymakamı Seher Söyler ve Laçin Kaymakamı Emre Konak, anne ve anne adaylarına katılım belgesi ve temsili mezuniyet belgelerini verdi.

Diplomalarını alan 65 kadın, kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Çorum, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Anne Üniversitesi mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:17 Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’yi inceledi Gelecek sene yollarda olacak Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi inceledi! Gelecek sene yollarda olacak
17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:27 Emniyet Genel Müdürlüğü: ’Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır’ Emniyet Genel Müdürlüğü: 'Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır'
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:57 Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:42:52. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da Anne Üniversitesi mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement