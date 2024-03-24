Çorum'da Arıcılık Sektörüne Yönelik İnovasyon Ödüllü Makine Üretimi - Son Dakika
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Çorum'da Arıcılık Sektörüne Yönelik İnovasyon Ödüllü Makine Üretimi

Çorum\'da Arıcılık Sektörüne Yönelik İnovasyon Ödüllü Makine Üretimi

Çorum'da arıcılık sektörüne yönelik makine imalatı yapan firma ile Almanya ve İsviçre'den arıcıların tasarladığı, inovasyon ödüllü 'Çerçeve Yıkama ve Bal Mumu Geri Dönüşüm Makinesi' yurt dışına da satılıyor. Makine, çerçevelerin temizlenmesini hızlı bir şekilde gerçekleştirirken, petekteki bal mumunun geri dönüşümünü de sağlıyor.

24.03.2024 13:47  Güncelleme: 13:48
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Çorum'da arıcılık sektörüne yönelik makine imalatı yapan firma ile Almanya ve İsviçre'den arıcıların tasarladığı, inovasyon ödüllü "Çerçeve Yıkama ve Bal Mumu Geri Dönüşüm Makinesi" yurt dışına da satılıyor.

Çorum Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında arıcılık sektörüne yönelik makine ve ekipman üreten Mehmet Vahdettin Küçükbenli, ihracat yaptığı Almanya ve İsviçre'deki arıcılardan gelen talep üzerine, "Çerçeve Yıkama ve Bal Mumu Geri Dönüşüm Makinesi" üretti.

Almanya'dan arıcılar Ralf Kolbe ve Michael Blum ile İsviçre'den Severin Hummel'ın AR-GE desteği verdiği makinenin seri üretimine Çorum'daki fabrikada başlandı.

Üç ülkeden sektör temsilcilerinin işbirliği yaptığı makine, Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayiciler Derneğince "inovasyon ödülü"ne layık görüldü.

Elektrikle çalışan makine, çerçevelerin batırıldığı bölüm, eriyen bal mumunun toplandığı bölüm ve bal mumunun sıvı hale dönüştürüldüğü bölüm olmak üzere 3 hazneden oluşuyor.

100 derece kaynar suyun iki hazne arasında devridaim yaptığı makinede, üzeri petekle kaplı çerçeve ilk hazneye batırılıp çıkartılıyor. Daha sonra eriyerek suya karışan bal mumu, devridaim sayesinde ikinci hazneye aktarılıyor. Burada biriken erimiş haldeki bal mumu filtre yardımıyla makineden alınarak, sıvı hale dönüştürülmek üzere üçüncü hazneye naklediliyor. İşlemler sonucu eriyen bal mumu, geri dönüşüm için petek fabrikasına gönderiliyor. Temizlenen çerçeveler de tekrar kullanılabiliyor.

Mehmet Vahdettin Küçükbenli, AA muhabirine, makineyi kısa sürede Almanya, Avusturya, İtalya ve Türkiye'deki arıcılık fuarlarında tanıttıklarını ve bu ülkelerden sipariş aldıklarını söyledi.

Makinenin hem petekteki bal mumunun geri dönüşümünü sağladığını hem de çerçevelerin temizlenmesini çok hızlı yaptığını belirten Küçükbenli, "Yeni ürünümüzle amacımız, bal mumunun ülkemize, arıcımıza geri dönüşümünü sağlamaktır, aynı zamanda çerçevelerin dezenfekte edilmesiyle arı hastalıklarından korunmasını sağlamaktadır. Buna benzer bazı makineler var ama bizim yaptığımız makine, 50 saniyede bir çerçeveyi temizleyebiliyor. Diğer yöntemde çerçeveler kazan içine konularak 1,5 saatlik temizlik işlemi yapılıyordu." dedi.

Hasat döneminde balı alınan petekte yaklaşık 250 gram bal mumu kaldığına dikkati çeken Küçükbenli, şöyle devam etti:

"Normalde bal mumundan yüzde 50 geri dönüşüm sağlanabiliyor ama bizim yaptığımız makineyle yüzde 100'e yakın geri dönüşüm elde edebiliyoruz. Çok esmer peteklerde olmasa da taze peteklerde yüzde 100'e yakın geri dönüşüm sağlıyor. Bir kovanda 20 çerçeve süzüldüğünü düşünürsek, bir tanede 200-250 gram kadar kara peteğimiz oluyor. Bundan da geri dönüşme sağladığımız zaman 4 kilogram kadar kara petek elde etmiş oluyoruz."

Küçükbenli, Almanya ve İsviçre'den sektör temsilcilerinin ürünün gelişimine önemli katkı sağladığını, işbirliği yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Almanya'da yaklaşık 2 bin kovanla arıcılık yapan Ralf Kolbe ise uzun zamandır sektörde olduğunu, hep böyle bir makine geliştirmek istediğini anlattı.

Beklediklerinden çok daha iyi bir makine geliştirdiklerini vurgulayan Kolbe, "Bizim çerçevelerde kullandığımız bir ilaç var. Arılar bu ilacı temizlemek zorunda kalıyordu. Bu makineyle çıtaları yüzde 100 temizlediğimiz için artık arılar temizlik yapmak zorunda kalmayacak. Bu makine hem arılar hem de arıcılar için kolaylık sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İsviçre, Almanya, Çorum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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