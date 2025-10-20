Çorum\'da Baba Oğlu Tarafından Öldürüldü

Çorum'da bir kişi oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 5. Sokak'taki bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Yaşar Yılmaz'ı (59) silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Yılmaz'ın, oğlu M.Y. (37) tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Olayın ardından şüphelinin 19 AZ 055 plakalı otomobille evden uzaklaştığını belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracı takibe aldı.

Takip sonucu Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde durdurulan otomobilde yakalanan şüpheli gözaltına alınarak, işlemler için Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan baba Yaşar Yılmaz'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.