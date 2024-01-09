Çorum\'da Boşandığı Eşini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemiyle Dava Açıldı

ÇORUM'da boşandığı eşi Zehra Gümüş 'ü (44) 16 yerinden bıçaklayarak öldüren Arif Ergin (48) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen yıl 28 Eylül'de Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Arif Ergin, 2 ay önce boşanıp, cadde ortasında tartıştığı Zehra Gümüş'ü, yanında taşıdığı bıçakla 16 yerinden yaraladı. Yaralı kadın, caddedeki bir mağazaya sığındı. Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Gümüş, kurtarılamadı. Olaydan sonra bir parka gidip, oturan ve burada suç aleti ile yakalanan Arif Ergin, tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, Arif Ergin hakkında iddianame hazırladı. Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Arif Ergin hakkında 'boşandığı eşi kasten öldürme, kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İlk duruşma, 28 Mart'ta görülecek.