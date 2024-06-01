Çorum'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Polis 24 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Polis 24 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Çorum\'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Polis 24 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Gülten Ataklı'yı silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan polis Mürsel Ataklı, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 24 yıla indirdi. Kararın ardından maktulün ailesi tepki gösterdi ve adalet bekleyişlerinin yerle bir olduğunu belirtti.

01.06.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Gülten Ataklı'yı silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan polis Mürsel Ataklı, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Mürsel Ataklı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık, son savunmasında, önceki söylediklerinden başka sözü bulunmadığını belirterek, maktulün yakınlarından doğruları konuşmalarını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mürsel Ataklı'yı "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, "ilk haksız eylemin kimin tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edilememesi" nedeniyle cezayı 24 yıla indirdi.

"Hepimiz tekrar büyük acı yaşadık"

Duruşmanın ardından maktulün ailesi, karara tepki gösterdi.

Gülten Ataklı'nın kardeşi Hasan Hüseyin Kızılkoca, gazetecilere, kardeşinin cinayet masası polisi eşi tarafından kasten, tasarlayarak annesinin köyünün yakınında öldürüldüğünü ifade ederek, şunları aktardı:

"Açıklanan kararda, olayı kimin başlattığına dair yeterli delilin bulunmaması gerekçe gösterilerek mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet cezayı 24 yıla çevirdi. Hepimiz tekrar büyük acı yaşadık. Adalet bekleyişimiz yerle bir oldu. Somut deliller mevcut. Biz adalet için sonuna kadar süreci takip edeceğiz. Türkiye'deki kadınlar için emsal ceza kararını alana kadar takipçisi olacağız."

Kızılkoca, kardeşinin 11 yaşındaki oğlunun velayetinin de sanığın ailesine verilmesi nedeniyle üzüntülü olduklarını kaydetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Akdere köyü Topaktaş mevkisinde, 31 Temmuz 2023'te yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, bir çocuk annesi Gülten Ataklı'nın silahla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti. Boşanma aşamasındaki eşi Gülten Ataklı'yı silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen polis memuru koca Mürsel Ataklı ise Samsun'un Havza ilçesinde yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Sungurlu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Polis 24 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:31 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket “Enflasyonu hangi parti çözer“ sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar
16:31 Pervin Buldan’dan Çiller’e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
16:27 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı
16:01 Fenerbahçeliler çok kızacak Dursun Özbek’ten bomba Mourinho yorumu Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
15:43 CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu’dur CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur
17:53 Muş’ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti Muş'ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
17:01 Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı
16:44 Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail
16:24 Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı
15:43 Onlyfans’ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi Onlyfans'ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi!
15:22 ’’Ehliyetin nerede’’ diyen polis, Levent Kırca repliği gibi cevap aldı ''Ehliyetin nerede?'' diyen polis, Levent Kırca repliği gibi cevap aldı
15:09 AK Parti kampta Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği konuyu Emine Hanım ele alacak AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak
14:46 Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı
14:46 Kavurucu sıcaklar geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın
14:01 Kenan Doğulu’dan Yılmaz Erdoğan’ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 19:25:51. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Polis 24 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement