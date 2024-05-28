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Çorum'da çeltik ekimi başladı

Çorum\'da çeltik ekimi başladı

Çorum'un Osmancık ve Kargı ilçelerinde çiftçiler, çeltik tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı. Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, ilçede her yıl ortalama 24 bin dönüm civarında alanda çeltik üretimi yapıldığını belirtti. Kargı ilçesinde ise bu yıl 13 bin ton çeltik, 7 bin tonun üzerinde de pirinç üretilmesi hedefleniyor.

28.05.2024 12:59
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Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ve Kargı ilçelerinde çiftçiler, çeltik tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı.

Tarlalarını Kızılırmak'ın bereketli suyuyla dolduran çeltik üreticileri, ardından traktörlerle düzledikleri arazilerine çeltik tohumlarını ekiyor.

Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, AA muhabirine, ilçede her yıl ortalama 24 bin dönüm civarında alanda çeltik üretimi yapıldığını söyledi.

İlçede üreticilerin yaklaşık yüzde 90'ının Osmancık pirinci üretmeyi tercih ettiğini anlatan Şahiner, kalanların ise baldo türü pirinç üretimi yaptığını belirtti.

Bereketli bir üretim sezonu temennisinde bulunan Şahiner, "Rekoltenin iyi olması durumunda ilçemizde bu yıl 20 bin ton çeltik elde edeceğimizi düşünüyoruz. Bundan da yaklaşık 15 bin ton pirinç elde edeceğiz." dedi.

Şahiner, Osmancık pirincinin aroması ve lezzetiyle öne çıktığı için Türkiye'nin her yerinden ve dünyanın birçok bölgesinden ilgi gördüğünü kaydetti.

Kargı'da hedef 13 bin ton çeltik üretimi

Kızılırmak havzasında yer alan Kargı ilçesinde de çiftçilerin çeltik mesaisi başladı.

Tarladan sofraya uzanacak zahmetli yolculuğun ilk adımında çiftçiler, tohumlarını toprakla buluşturuyor.

Bu yıl ilçede 13 bin ton çeltik, 7 bin tonun üzerinde de pirinç üretilmesi hedefleniyor.

İlçede çeltik yetiştiren Kazım Gezer, yılda 80 dönüm araziye çeltik ektiğini dile getirerek, "Ektiğim bu alandan hasat zamanı ortalama dönüm başına 600 kilogram çeltik alıyorum. Toplamda da ektiğim araziden 48 ton çeltik alabiliyorum." diye konuştu.

Çeltik ekiminin zahmetli bir süreci olduğuna işaret eden Gezer, "Sabah çok erken saatlerde tarlaya geliyoruz. 3 gün suda beklettiğimiz tohumları getirerek 'kaş' dediğimiz tarla sınırlarına çuvallarla dağıtıyoruz. İki çeşit tohumlama yöntemi var. Ben elimle ekiyorum, arkadaşım da motorla ekiyor. Yaklaşık 2 dönümlük araziyi yarım günde ekiyoruz." diye konuştu.

Gezer, 4 ay emek verdikten sonra çeltik hasadına başladıklarını vurgulayarak, "Tarlayı tohuma hazırlamamız yaklaşık 1 ay sürüyor. Ardından tarlayı sürerek başladığımız çeltik sezonunda tohumlama, ilaçlama, birinci gübre, ikinci gübre aşamalarıyla 4 aylık süreden sonra hasadımızı yaparız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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