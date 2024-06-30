Çorum'da çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı

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Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı.

S.D. (16), B.D. (16) ve A.D. (17) ile G.T. (28) ve G.T. (19) arasında İddiaya göre, sosyal medya üzerinden tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Buharaevler Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde bir araya gelen iki grup arasında çıkan kavgada, taraflar birbirlerini bıçakla yaraladı.

Kendi imkanlarıyla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastaneye giden 5 yaralı tedavi altına alındı.