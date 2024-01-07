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Çorum'da Ehliyetsiz Sürücüye 63 Bin 950 TL Cezai İşlem - Son Dakika
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Çorum'da Ehliyetsiz Sürücüye 63 Bin 950 TL Cezai İşlem

Çorum'da 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü H.A.'ya toplam 63 bin 950 TL ceza kesildi. Sürücüye yılbaşı akşamı da trafik kurallarına uymamaktan 42 bin TL ceza uygulandığı belirtildi.

07.01.2024 - 13:03,  Güncelleme: 13:04
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ÇORUM'da 'dur' ihtarına uymayıp, otomobil ile kaçan ehliyetsiz sürücü H.A.'ya toplam 63 bin 950 TL ceza kesildi. H.A.'ya yılbaşı akşamı da ceza kesildiği tespit edildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Karşıyaka 1. Sokak'ta meydana geldi. Uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.A.'nın kullandığı 19 ACC 261 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, aracı ile kaçtı. Ekipler, 15 dakika süren takip sonrası şüpheliyi Mehmet Akif Caddesi'nde yakaladı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu, bu nedenle kaçtığı belirlendi. Otomobil trafikten menedilirken, H.A. 'dur ihtarına uymamaktan, drift atmaktan, kamu güvenliğini tehlikeye düşürmekten ve ehliyetsiz araç kullanmak'tan toplam 63 bin 950 TL ceza kesildi. H.A.'ya yılbaşı akşamı da trafik kurallarına uymamaktan 42 bin TL ceza uygulandığı belirtildi. (DHA)

Çorum\'da Ehliyetsiz Sürücüye 63 Bin 950 TL Cezai İşlem
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çorum'da Ehliyetsiz Sürücüye 63 Bin 950 TL Cezai İşlem - Son Dakika
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