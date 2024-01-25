Çorum\'da el yazması eser operasyonu: 5 eser ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

ÇORUM düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 5 adet el yazması eser ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu suçunu önlemeye yönelik çalışma başlattı. İstanbul'dan yola çıkan 4 kişinin Çorum'da ikamet eden yabancı uyruklu bir kişiye, 5 adet çeşitli tarihi dönemlere ait el yazması eserlerin satışı yapılacağı bilgisi alındı. Polis, bahse konu aracı takibe aldı. Araç Çorum girişinde durduruldu. Yapılan aramada motif ve resimleri bozulmamış eserler ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.