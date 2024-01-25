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Çorum'da el yazması eser operasyonu: 5 eser ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Çorum'da el yazması eser operasyonu: 5 eser ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

Çorum'da düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait 5 adet el yazması eser ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu suçunu önlemek amacıyla çalışma başlattı. İstanbul'dan yola çıkan 4 kişi, Çorum'da ikamet eden bir yabancı uyruklu kişiye el yazması eserlerin satışını yapacakları bilgisi üzerine takibe alındı. Araçları durdurulan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bozulmamış motif ve resimlere sahip eserler bulundu. 4 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Çorum\'da el yazması eser operasyonu: 5 eser ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı
25.01.2024 - 17:09,  Güncelleme: 17:20
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ÇORUM düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 5 adet el yazması eser ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu suçunu önlemeye yönelik çalışma başlattı. İstanbul'dan yola çıkan 4 kişinin Çorum'da ikamet eden yabancı uyruklu bir kişiye, 5 adet çeşitli tarihi dönemlere ait el yazması eserlerin satışı yapılacağı bilgisi alındı. Polis, bahse konu aracı takibe aldı. Araç Çorum girişinde durduruldu. Yapılan aramada motif ve resimleri bozulmamış eserler ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çorum'da el yazması eser operasyonu: 5 eser ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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