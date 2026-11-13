Çorum'da Filistin panelinde akademisyenler boykot ve bilgiyle direnme çağrısı yaptı - Son Dakika
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Çorum'da Filistin panelinde akademisyenler boykot ve bilgiyle direnme çağrısı yaptı

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Çorum'da Hitit Üniversitesi, Çorum Belediyesi ve Filistin Atölyesince düzenlenen panelde İsrail'in Filistin'deki soykırımına karşı bireysel tepki yolları konuşuldu. Prof. Dr. Özipek İsrail ürünlerine boykotu, Prof. Dr. Başdemir bilgiyle direnmeyi vurguladı.

Çorum'da Hitit Üniversitesi, Çorum Belediyesi ve Filistin Atölyesince "Filistin'i Anlamak ve Anlatmak: Ne Yapmalı, Nasıl Yapmalı" paneli yapıldı.

Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele konuşmacı olarak İstanbul Medipol Üniversitesinden Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, Ankara Medipol Üniversitesinden Prof. Dr. Kudret Bülbül ve Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir katıldı.

Filistin Akademik Düşünce Platformunun girişimleriyle hazırlanan ve Anadolu Ajansı (AA) tarafından yayımlanan "Filistin Sözlüğü"nün editörlerinden, Hitit Üniversitesinden Prof. Dr. Metin Uçar'ın moderatörlüğünde yapılan panelde, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım ve işlediği insanlık suçlarının durdurulması için bireysel ve toplumsal olarak neler yapılması gerektiği konuşuldu.

Özipek, panelde yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşananların herkes tarafından bilindiğini, dolayısıyla herkesin bu konuda "sorumlu" olduğunu söyledi.

İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma karşı insanların "ben ne yapabilirim ki" acziyeti içerisinde olduğunu belirten Özipek, birey olarak insanların sosyal medyadan etkileşimi artırabileceklerini, İsrail ürünlerine karşı boykot kampanyalarını destekleyebileceklerini vurguladı.

Özipek, "Bu ahlaki bir tavırdır her şeyden önce. Politik olan sonradan gelir. İdari olan sonradan gelir. Ticari olan sonradan gelir. Bireysel olarak ben zaten bütün dünyanın sorunlarını çözmekten sorumlu değilim ki. Ben öncelikle kendi sorunumu, kendi tutumumu doğru tutmaktan sorumluyum." dedi.

İnsanların Filistin'i konuşmaktan vazgeçmemesi gerektiğinin altını çizen Özipek, "Önemli olan burada şunu kararlaştırmak. Biz birey olarak bir şeyleri değiştirebilir miyiz? Birey olarak bir etkimiz olabilir mi? Ben bu soruya yani her halukarda 'evet' cevabı vermek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Biz bir şeyleri başarmak zorunda değiliz. Başaramayabiliriz. Yenilebiliriz ama denemek zorundayız ve bu denememizin sağcılıkla, solculukla, Türklükle ya da başka bir etnik kimlikten olmakla alakası yok. Hayatta insan olmak bizi bazı konularda mecbur kılıyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Kudret Bülbül de insanların, önce insan oldukları için, Müslümanların da Müslüman oldukları için Filistin'e sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

İnsanların Filistin konusunda "sonuca değil sürece odaklanması" ve "kesin inançlı" olması gerektiğini aktaran Bülbül, öte yandan İsrail'e karşı devletlerin ve kurumların zorlanması, İsrail'in arkasındaki emperyalist güçlere de tepki gösterilmesi, Filistin'in insanlık ailesinin ortak sesi haline getirilmesi, Filistin mücadelesinin daha aktif hale getirilmesi ve bireysel olarak da İsrail'e karşı tepkinin günlük yaşama uyarlanması gerektiğini kaydetti.

Başdemir ise siyonistlerin Filistinlileri görünmez kılmak için uyguladığı stratejilerin 125 yılı aşkın süredir devam ettiğini anlattı.

Herkesin Filistin'in direnişine katkı vermesi gerektiğini belirten Başdemir, "Ne yapmalı sözüne sloganik bir yanıt vermek istiyorum. Bilmek, direnmektir. O direnişe katkı sağlamaktır. Yani Filistinliler kendi toprakları için direnmiyorlar, bütün dünya için direniyorlar. Çünkü siyonistler için Filistin sadece işgal edilecek bir toprak değil. İşgali bütün dünyaya yaymak için kullanılan bir prova alanı. Bir laboratuvar." şeklinde konuştu.

Filistinlilerin fiili direnişlerine bilgiyle ve kavramlarla mücadele ederek direnmek gerektiğinin altını çizen Başdemir, şunları kaydetti:

"Bilmek direnmektir. Bilmek çünkü anlamayı mümkün kılan bir şeydir. Yani anlatmak için de bilmeniz gerekiyor. 'Biraz aciz miyiz, pasif miyiz, ne yapacağız?' Hayır, öyle bir şey yok. Zaten her gün ölmeye alışmışız. Biz 200 yıldır ölmeye alışmış bir ümmetiz. Ölüyoruz bu şekilde. Öldüğümüz için de kimseye hesap falan sorabildiğimiz de yok. Ama bu bizim aciz olduğumuz, boynumuzun bükük olduğu, yılgın olduğumuz, korkak olduğumuz anlamında gelmiyor. Direnmek dik durmaktır."

Paneli, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de takip etti.

Kaynak: AA
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