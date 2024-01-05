ÇORUM\'da Gürcistan uyruklu TIR freni arızalandı, kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı

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ÇORUM'da Gürcistan uyruklu Shota Zoidze'nin kullandığı Tırın, freni arızalandı. Sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yapıp orta refüje çıktı. Kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı.

Kaza Samsun- Ankara kara yolu Çorum Buharaevler Kavşağında meydana geldi. Gürcistan'dan Adana'ya iş makinesi taşıyan Shota Zoidze idaresindeki SS-073-00 plakalı TIR'ın seyir halindeyken freni arızalandı. Bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için sürücünün manevra yapmasıyla TIR orta refüje çıktı. Sürücünün manevrasıyla orta refüje çıkarak güçlükle durabilen TIR'ın görüntüsü, MOBE kameralarına yansıdı. (DHA)