Çorum'da "Geleneksel El Sanatları Festivali" başladı - Son Dakika
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Çorum'da "Geleneksel El Sanatları Festivali" başladı

Çorum\'da "Geleneksel El Sanatları Festivali" başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çorum Belediyesince düzenlenen "Geleneksel El Sanatları Festivali" başladı.

19.12.2024 18:17
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çorum Belediyesince düzenlenen "Geleneksel El Sanatları Festivali" başladı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Bedesten'de düzenlenen festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, festivalin kültürün somut örneklerinin gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile olmasını temenni etti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da tarihi mirası yaşatmak amacıyla festival düzenlemek istediklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ise yürüttükleri çalışmalar sonucu UNESCO'ya kaydettirdikleri 31 kültürel mirasla Türkiye'nin dünya sıralamasında 2. sırada yer aldığını vurguladı.

Çorum'da düzenlenen festivalin, kültürel mirasın korunmasına yönelik önemli çabalardan biri olduğuna dikkati çeken Terzi, "Yaşayan mirasımıza ve bu mirası icra eden sanatçılarımıza yönelik farkındalığın ve duyarlılığın artırılması, sanatın ve sanatçıların desteklenmesi, özellikle de sürdürülebilirliğin sağlanması için ulusal ve uluslararası ölçekte bu tarz etkinliklerin düzenlenmesi gerekiyor. Elbette bu etkinlikler şehrin tanıtımı, yerel turizmin gelişimi, kültür sanat hayatının canlandırılması, yerel sanatçılarımızın dünyaya açılması için de önemli bir fırsat." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Açılış töreninin ardından Çalgan, Aşgın ve Terzi'nin yanı sıra Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, festival kapsamında düzenlenen el sanatları sergisini gezdi.

21 Aralık'a kadar devam edecek festival kapsamında, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ndeki Bedesten'de deri, metal ve ahşap el sanatları ürünleri sergilenecek. Ayrıca Turgut Özal Konferans Salonu'nda da Hacivat-Karagöz gösterisi ile aşıklar buluşması düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da 'Geleneksel El Sanatları Festivali' başladı - Son Dakika

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