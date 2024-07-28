Çorum'da Genel Asayiş Uygulamasında Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da Genel Asayiş Uygulamasında Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çorum'da yapılan genel asayiş uygulamasında, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamada, kent merkezi ve 13 ilçede 380 polis görev aldı. Yapılan kontrollerde 2 bin 346 kişi sorgulandı, 972 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda 1 kurusıkı tabanca ve 98 sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca, aranan 1 kişi yakalandı ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 29 araç sürücüsüne toplamda 192 bin 856 lira idari para cezası uygulandı ve 2 araç trafikten men edildi.

28.07.2024 10:27
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Çorum'da yapılan genel asayiş uygulamasında ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla kent merkezi ve 13 ilçede 380 polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması yaptı.

Yol kontrollü, park ve bahçelerle umuma açık iş yerleri olmak üzere 60 sabit ve hareketli noktada yapılan uygulamalarda, 2 bin 346 şahıs sorgulandı, 972 araç kontrol edildi.

Ekiplerce şüphe üzerine durdurulan şahıslardan 1 kurusıkı tabanca, 98 sentetik ecza elde edildi.

Kayıp olarak aranan 1 kişi ve dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişi yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Denetimlerde ayrıca 29 aracın sürücüsüne 192 bin 856 lira idari para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Çorum, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Genel Asayiş Uygulamasında Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Genel Asayiş Uygulamasında Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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