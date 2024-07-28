Çorum'da Genel Asayiş Uygulamasında Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Çorum'da yapılan genel asayiş uygulamasında ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla kent merkezi ve 13 ilçede 380 polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması yaptı.

Yol kontrollü, park ve bahçelerle umuma açık iş yerleri olmak üzere 60 sabit ve hareketli noktada yapılan uygulamalarda, 2 bin 346 şahıs sorgulandı, 972 araç kontrol edildi.

Ekiplerce şüphe üzerine durdurulan şahıslardan 1 kurusıkı tabanca, 98 sentetik ecza elde edildi.

Kayıp olarak aranan 1 kişi ve dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişi yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Denetimlerde ayrıca 29 aracın sürücüsüne 192 bin 856 lira idari para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.