Çorum'da hakeme saldıranlara hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da hakeme saldıranlara hapis cezası

Çorum\'da hakeme saldıranlara hapis cezası

Çorum'un Alaca ilçesinde 1. Amatör Küme futbol maçında orta hakemin burnunun kırıldığı kavgaya karıştıkları belirlenen 4 sanığa, 10 ay ile 7 yıl 1 ay arasında hapis cezaları verildi. Alaca Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıkların tutuksuz yargılanması ve maçta yaşanan kavga ile hakemin yaralanması durumu ele alındı. Mahkeme, sanıklardan birine 7 yıl 1 ay hapis cezası verirken, diğer sanıklara adli para cezaları ve hapis cezaları verildi. Olay, geçen yıl Alaca ilçesindeki bir futbol maçında yaşanmıştı.

26.04.2024 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde 1. Amatör Küme futbol maçında orta hakemin burnunun kırıldığı kavgaya karıştıkları belirlenen 4 sanığa, 10 ay ile 7 yıl 1 ay arasında hapis cezaları verildi.

Alaca Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, maçta kavga çıkması ve orta hakem Mahmut Selçuk'un burnunun kırılmasına ilişkin tutuksuz yargılanan sanıklar Erkan Gül, Muhsin Avşar, Kadir Bayat, Samet Özdemir ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Gül'ü, "hakem Selçuk'a yumruk atarak burnunu kırması" nedeniyle 6 yıl 3 ay, "müsabakanın seyrini ve güvenliğini bozmak"tan da 10 ay olmak üzere toplam 7 yıl 1 ay hapse çarptırdı.

Mahkeme, sanıklardan Özdemir ve Avşar'a "kamu görevlisini yaralamaya teşebbüs" suçundan 4 bin 500 lira adli para cezası ile "müsabakanın seyrini ve güvenliğini bozmak"tan 10'ar ay, Bayat'a "kamu görevlisine hakaret" ve "yaralamaya teşebbüs"ten 7 bin 80 lira adli para cezası ile "müsabakanın seyrini ve güvenliğini bozmak"tan da 10 ay hapis cezası verdi.

Olay

Çorum'da geçen yıl 8 Ocak'ta, 1. Amatör Küme'de Alaca Belediyespor ile Mimar Sinan Gençlik Spor futbol takımları Alaca ilçe sahasında karşı karşıya gelmişti.

2-2'lik skorla devam eden karşılaşmanın 90+7'nci dakikasında maçın hakemi Mahmut Selçuk'un Mimar Sinan Gençlik Spor lehine verdiği penaltının gole çevrilmesi üzerine Alaca Belediyespor taraftarları, sahaya girip hakemlere saldırmıştı.

Çıkan arbede sırasında bir taraftar hakem Selçuk'a yumruk atarak burnunu kırmış, maç olaylar nedeniyle tatil edilmişti.

Kaynak: AA

Futbol, Kavga, Alaca, Çorum, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da hakeme saldıranlara hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:55 Canlı anlatım Maçta tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Maçta tempo bir an olsun düşmüyor
18:43 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:38 Taslak metinde dikkat çeken detay 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı
19:30 Derbiye saatler kala açıklama geldi Beşiktaş’ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:50 Antalya’da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım Antalya'da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım
18:23 Kaçırdığı gollerle gündem oldu Samatta, Yunanistan’da da hayal kırıklığı yarattı Kaçırdığı gollerle gündem oldu! Samatta, Yunanistan'da da hayal kırıklığı yarattı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
17:47 Ticaret Bakanlığı’nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı Ticaret Bakanlığı'nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 20:16:47. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da hakeme saldıranlara hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement