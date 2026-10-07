Çorum'da İsrail'in Gazze'deki soykırımı yürüyüşle protesto edildi - Son Dakika
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Çorum'da İsrail'in Gazze'deki soykırımı yürüyüşle protesto edildi

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Çorum\'da İsrail\'in Gazze\'deki soykırımı yürüyüşle protesto edildi
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Çorum Filistin Platformu öncülüğünde Valilik önünde toplanan vatandaşlar, Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na yürüyerek Gazze'deki soykırımı protesto etti. Platform sözcüsü Necat Yazıcı, resmi can kaybının 80 bine dayandığını belirterek İsrail'e karşı boykot çağrısı yaptı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de uyguladığı soykırım, Çorum'da protesto edildi.

Çorum Filistin Platformu öncülüğünde Çorum Valiliği önünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma tepki gösterdi.

Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na yürüyen vatandaşlar, "Gazze'de siyonist vahşete sessiz kalmak insanlık suçudur", "Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD" yazılı pankartlar taşıdı.

Platform sözcüsü Necat Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, Aksa Tufanı'nın üzerinden 3 yıl geçtiğini, Filistin'de resmi can kaybının 80 bine dayandığını, enkaz altında kaç masumun cesedinin olduğunun bilinmediğini söyledi.

İsrail'in arsızca saldırdığını belirten Yazıcı, "Sadece silahlı unsurlara yönelmemiş, sivil unsurlara yönelik bu soykırımdan okullar, camiler, evler, hastaneler, hiçbiri kendini koruyamamış. Siyonist katil kadınlara, çocuklara, yaşlılara, hastalara, yeni doğan bebeklere dahi acımamış. Olan biten karşısında 3 koca yıldır dünyanın büyük devletleri sessiz, koca koca küresel örgütler sağır ve dilsiz. Ne BM ne NATO ne de İslam İşbirliği Teşkilatı. Sadece kınamakla hesaptan kurtulacağını sananlar çok ciddi yanılıyorlar." dedi.

İsrail'e karşı bir şey yapmaya gücü yetmeyenlerin tüketmeyerek, boykot ederek bir şeyleri değiştirebileceğinin altını çizen Yazıcı, "Bir şey yapmama, boyun eğmeme, reddetme, tüketmeme, itaat etmeme ve boykot etme gücümüzü kullanacağız. Filistinliler nasıl son erlerine kadar savaşıyorlar, biz de son nefere kadar bu mevziden ayrılmayacağız." diye konuştu.

Anlaşma olmasına karşın Gazze'de soykırımın durmadığını, açlık ve yokluğun sürdüğüne işaret eden Yazıcı, "Vicdanımız ve zamanın ruhu bizi bir taraf olmaya zorluyor. Elbette safımızı siyonistlerin yanı olarak belirlemeyeceğiz. Mazluma destek vermeyenin inancının, iddiasının, sözlerinin, siyasetinin, hatta namazının, orucunun hiçbir önemi olmadığını buradan söylemekten çekinmeyeceğiz. Hesabı da asla uzak görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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