Çorum'da işveren ve işçi arasında kavga: Makasla yaralandılar - Son Dakika
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Çorum'da işveren ve işçi arasında kavga: Makasla yaralandılar

Çorum\'da işveren ve işçi arasında kavga: Makasla yaralandılar

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan tartışma kavgaya dönüşerek işveren ve işçinin birbirini darbetmesi sonucu makasla yaralandılar. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

14.02.2024 15:51
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Çorum'da kavga eden işveren ve işçi, birbirini darbettikten sonra makasla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde bir iş yerinde işletme sahibi A.U. ile çalışan A.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işveren ve işçi birbirini darbettikten sonra makasla yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Çorum, Olaylar, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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