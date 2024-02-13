Hitit Üniversitesince düzenlenen " Çorum'da Kadının Sosyo-Ekonomik Durumunun Güçlendirilmesi Çalıştayı 2" başladı.
Vali Zülkif Dağlı, Meslek Yüksekokulu Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu'ndaki çalıştayın açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2017'de yapılan ilk çalıştayda anne üniversitesi, çocuk üniversitesi gibi güzel projelerin çıktığını söyledi.
Dağlı, anne üniversitesi ve çocuk üniversitesi projelerini Boğazkale, Alaca, Bayat ve Laçin ilçelerinde hayata geçirmek üzere kaymakamları görevlendirdiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığının büyük illerde birer kadın vali yardımcısı görevlendirdiğini, aynı şekilde kadın kaymakamların da göreve getirildiğini belirten Dağlı, "İl müdürlerimizden, müdür yardımcısı kadın çalışanlarımız var, yöneticilerimiz var. Akademideki durumu sizler daha iyi biliyorsunuz. Ancak bunların en güzeli belki de şu an itibarıyla üniversitedeki öğrencilerimizin bayan oranı erkeklerin üzerinde. Bu çok güzel. Ülkemiz için geleceğimiz için. Çocuklarımız için çok güzel bir gelişme. Yani bayanların okutulmadığı, toplumun dışında tutulduğu, erken yaşta evlendirildiği günlerden, dönemlerden bu günlere geldik. Bu toplumumuzun şu anki ilerleme seviyesinin bir göstergesi." dedi.
Kadınların toplumun her alanında olması için çalışmalara devam edilmesi gerektiğini dile getiren Dağlı, "Kadınların buralarda bulunması bizim için de gerçekten gurur verici. Çünkü onlar olmadan toplumu ileriye götürmemiz mümkün değil. Biz bunun bilincindeyiz. Bu anlamda da hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Dağlı, gün boyu devam edecek çalıştaydan çıkacak sonuçları değerlendirerek, uygulamaya geçirilmesi için kurumlar arasında koordinasyon sağlayacağını sözlerine ekledi.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli aktörünün kadınlar olduğunu vurguladı.
Türkiye'de merkezi yönetim tarafından kadını öne alan politikalar geliştirildiğine, yerel yönetimlerce de buna uygun çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Öztürk, "Çorum'da Kadının Sosyo-Ekonomik Durumunun Güçlendirilmesi Çalıştayı 2" programını da bu kapsamda değerlendirdiklerini aktardı.
Öztürk, çalıştayın, kurumların işbirliği sağlaması açısından da önemli olduğunun altını çizerek, 8-9 Mart'ta Çorum'da Uluslararası Bilim ve Teknoloji Fuar ve Festivali düzenleyeceklerini, çalıştayın çıktılarını da burada kamuoyuna açıklayacaklarını sözlerine ekledi.
Rektör Yardımcısı ve Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKAM) Müdürü Prof. Dr. Nurcan Baykam ise çalıştayla kadının sosyal, ekonomik ve toplumsal sorunlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini analiz ederek, yerel yönetimler için bu konularda uygulamalar belirlemeyi hedeflediklerini söyledi.
İlki 2017'de düzenlenen çalıştayın en büyük çıktısının "Anne Üniversitesi Projesi" olduğunu, bu uygulama ile yüzlerce annenin üniversite ortamıyla tanışmasını sağladıklarını anlatan Baykam, 6 annenin sınavı kazarak üniversite eğitimi gördüğünü, mezun olduğunu, istihdam edildiğini kaydetti.
Baykam, ikinci çalıştaydan da benzer sonuçlar çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.
Gün boyu devam edecek çalıştayda farklı çalışma grupları, belirlenen soruları tartışıp, öneriler geliştirecek.
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