Çorum\'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat Belediye Başkanı atlı ziyaretçilerle karşılaştı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, atla safari yaparak gelen Ceylan Kırca ve Sümmani Yılmaz tarafından beklenmedik bir ziyaretçi grubuyla karşılaştı. Başkan ve vatandaşlar bu ilginç ziyaret karşısında hayrete düştü.