Çorum\'da Kötü Koku Hayat Aldı

Çorum'da apartmandan yayılan kötü koku üzerine girilen evde bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kale Mahallesi Ata Caddesi Lozanevler Sitesi'ndeki bir apartmandan yayılan kötü kokuyu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekipler, kokunun 42 yaşındaki Galip Öztürk'ün yaşadığı daireden geldiğini tespit etti. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, ailesi köyde olduğu belirlenen Öztürk'ü hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk incelemede kesi ve darp izine rastlanmayan Öztürk'ün cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Öztürk'ün komşuları tarafından 4 gündür görülmediği öğrenildi.