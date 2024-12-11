Çorum'da Kovalamacada Tüfek Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da Kovalamacada Tüfek Ele Geçirildi

Çorum\'da Kovalamacada Tüfek Ele Geçirildi

Polis dur ihtarına uymayan araçta tüfek ve 18 fişek bulundu. Sürücüye ceza kesildi.

11.12.2024 09:47
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Çorum'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sırasında kaza yapan araçta tüfek ve mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi'nde yapılan asayiş uygulamasında, polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 19 LD 106 plakalı otomobil Mavral Sokak'ta önünde seyreden A.G'nin kullandığı 19 ADC 734 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Sürücüsü kaçan otomobilde yapılan aramada tüfek ve 18 fişek ele geçirildi.

Aracın ruhsat sahibine dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 17 bin lira ceza uygulandı.

Trafikten men edilen araç, çekici ile otoparka kaldırıldı.

Kaynak: AA

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