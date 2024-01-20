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Çorum'da kumar oynandığı belirlenen derneğin yöneticisi gözaltına alındı - Son Dakika
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Çorum'da kumar oynandığı belirlenen derneğin yöneticisi gözaltına alındı

Çorum'un Osmancık ilçesinde faaliyet gösteren 'Yardım derneği' adlı merkezde kumar oynandığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda, dernek yöneticisi gözaltına alındı. Operasyonda kumar oynandığı belirlenen masada para ve kumarda kullanılan eşyalar ele geçirildi. Ayrıca dernek merkezinde içki ve tütün ürünlerinin tüketildiği tespit edildi ve tutanak tutuldu.

Çorum\'da kumar oynandığı belirlenen derneğin yöneticisi gözaltına alındı
20.01.2024 - 12:39,  Güncelleme: 12:43
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Çorum'un Osmancık ilçesinde kumar oynandığı belirlenen derneğin yöneticisi gözaltına alındı.

"Yardım derneği" adıyla faaliyet gösteren merkezde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

Dernekte yapılan aramada, kumar oynandığı belirlenen masada 3 bin 360 lira ile derneğin farklı bölümlerinde kumarda kullanılan eşyalar ve 4 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan dernek yöneticisi A.Ö. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Dernek yetkilisi ile dernek merkezinde kumar oynadıkları belirlenen A.A, Y.Ç, E.A, S.S. ve M.G'ye para cezası uygulandı.

Operasyonda ayrıca dernek merkezinde içki ve tütün ürünlerinin tüketildiğinin tespit edilmesi nedeniyle dernek yöneticileri hakkında tutanak tutuldu.

Kaynak: AA
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