Çorum'da Motosiklet Sürücüsü Kaçtı

Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü devirdiği motosikleti bırakarak kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç trafiğine kapalı alanda yaptığı uygulama esnasında bir motosikleti durdurmak istedi.

İhtara uymayıp polisten kaçan motosiklet sürücüsü, motosikleti devirdikten sonra olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, yaya olarak kaçtığı tespit edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Plakasının sahte olduğu belirlenen motosiklete, sahte plaka, dur ikazına uymama, trafiğe kapalı alanda araç kullanma muayenesiz araç kullanmak ve ayna takmamaktan şase numarasına 56 bin 168 lira ceza uygulandı.

Trafikten men edilen motosiklet yediemin otoparkına çekildi.