Çorum'da okul müdürü ve görevlisi öğrenci velisi tarafından zincirlerle darbedildi - Son Dakika
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Çorum'da okul müdürü ve görevlisi öğrenci velisi tarafından zincirlerle darbedildi

Çorum\'da okul müdürü ve görevlisi öğrenci velisi tarafından zincirlerle darbedildi

Çorum Gülabibey Mahallesi'ndeki Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencisi fenalaşan Suad Daed S'yi hastaneye gönderen okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, öğrencinin velisi Saeed Daeh H. ve F.M. tarafından zincirlerle darp edildi. Diğer öğretmenlerin olaya müdahale etmesiyle şüpheliler kaçtı. Yaralanan müdür ve görevli hastaneye kaldırıldı. Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

05.06.2024 20:25
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Çorum'da okul müdürü, biri öğrenci velisi iki kişi tarafından zincirlerle darbedildi.

Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi'ndeki Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda fenalaşan öğrencisi Suad Daed S'yi ambulans çağırarak hastaneye gönderen okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, öğrencinin durumuyla ilgili bilgi verdiği velisi Saeed Daeh H. ve F.M. tarafından zincirlerle darp edildi.

Kavga seslerini duyan diğer öğretmenlerin geldiğini gören şüpheliler okuldan kaçtı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aldıkları darbelerle yaralanan müdür ve okul görevlisi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

Çorum, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da okul müdürü ve görevlisi öğrenci velisi tarafından zincirlerle darbedildi - Son Dakika

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