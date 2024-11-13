Çorum'da Osmanlı Mimari Geleneği Ortaya Çıkıyor - Son Dakika
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Çorum'da Osmanlı Mimari Geleneği Ortaya Çıkıyor

Kalehisar kazılarında Selçuklu sonrası Osmanlı şehirciliği ve mimarisi gün yüzüne çıkıyor.

13.11.2024 20:12
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Selçuklular'ın ardından Çorum'daki Osmanlı mimari geleneği de gün yüzüne çıkıyor

Kalehisar Kazı Başkan Yardımcısı Adem Sevim:

"Selçuklu'dan sonra, Çorum'da büyük bir Osmanlı şehirciliğini görüyoruz"

ÇORUM - Çorum'da devam eden Kalehisar ören yeri kazılarında kazı başkan yardımcısı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Adem Sevim, Çorum'daki Osmanlı mimari geleneği hazırladıkları doktora tezi ile orta koyduklarını söyledi.

Çorum'daki Selçuklu mimarisi, Kalehisar ören yerinde gün yüzüne çıkartılıyor. Kazı çalışmalarında kazı başkan yardımcısı olarak görev yapan Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Adem Sevim, Çorum'daki Osmanlı mimarisini gün yüzüne çıkartmak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Hazırladığı tezde Osmanlı mimari geleneğinin ortaya çıktığı Çorum'daki eserleri ortaya koyduklarını belirten Sevim, yaptıkları çalışmayı ilerleyen süreçte kitaplaştırmak istediğini söyledi.

"Selçuklu'dan sonra, Çorum'da büyük bir Osmanlı şehirciliğini görüyoruz"

Çorum'da özellikle hamamlarda ve türbelerde Osmanlı geleneğinin ön plana çıktığını kaydeden Sevim, "Biz şu anda Kalehisar ören yerindeyiz. Buradaki kazı çalışmalarımız devam ediyor. Burası bir Selçuklu kenti. Ama Selçuklu'dan sonra, Çorum'da büyük bir Osmanlı şehirciliğini görüyoruz. 1420'li yıllarda Çorum fiilen, bir kentleşme hızı ile Osmanlıların hakimiyetine giriyor. Şehir müreffeh bir ortama dönünce Osmanlı döneminde yapılaşma hızla artıyor. Osmanlı'nın başkenti Bursa ve İstanbul'daki hamam planlarının Çorum'da birebir tekrar edildiğini görüyoruz. Kalehisar'da şu an bir Selçuklu hamamını görüyoruz. Şu anda bunu meydana çıkartmaya çalışıyoruz. Tacettin Paşa Hamamında, Ali Paşa Hamamında, Osmancık'taki Mehmet Paşa Hamamı'nda ise Osmanlı geleneği görüyoruz. Camilerde ise biraz mahalli üslup tarzında mimari görüyoruz. Bu yüzden bizler Çorum'u önemsiyoruz. Kalehisar örenlerinde özellikle bir Türk şehirciliğinin, Selçuklu kentleşmesinin olduğunu görüyoruz. Aynı örneğin Çorum'da tekrar edildiğini görüyoruz. Buna örnek olarak, Çorum Kalesi ve hemen yanındaki Ulu Cami, Güpür Hamamı ve güneyinde Veli Paşa Hanı ve saat kulesi ile bir Türk şehir gelenekçiliğinin Çorum'da devam ettiğini görüyoruz. Biz bu verilerden yola çıkarak Çorum'da bir doktora tezi hazırladık. Hem Selçuklu hem de Osmanlı yapılarını, tüm ilçeleri gezerek ortaya koymaya çalıştık. İnşallah ilerleyen yıllarda da bu çalışmamızı kitap olarak yayımlamaya çalışacağız" dedi.

"Osmanlı'nın başkenti Bursa'da, İstanbul'da bu plan tipini görüyoruz"

İstanbul ve Bursa'daki mimari planların Çorum'daki birçok yapıda gözüktüğünü kaydeden Sevim, "Osmanlı geleneğini daha çok hamamlarda ve bazı türbelerde gördük. Koyunbaba Türbesi'nde, Demirşeyh Türbesi'nde Osmanlı etkisi görülüyor. Güpür Hamamı'nın kadınlar kısmında Selçuklu geleneği, daha sonra yapılmış erkekler kısmında ise Osmanlı geleneğini tespit ettik. Osmanlı hamamlarında sıcaklık kısmı enine dikdörtgen, ortası kubbeli ve çifte aletlidir. Osmanlı'nın başkenti Bursa'da, İstanbul'da bu plan tipini görüyoruz. Bu plan tipinin ilçelerde dahi tekrar edilmesi bizlere plan mimari anlamında Çorum ilinde devam ettiğini gösteriyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Osmanlı Mimari Geleneği Ortaya Çıkıyor - Son Dakika

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