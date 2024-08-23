Çorum'da Sağanak Yağış Tarım İşçilerinin Çadırlarını Su Bastı - Son Dakika
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Çorum'da Sağanak Yağış Tarım İşçilerinin Çadırlarını Su Bastı

Çorum\'da Sağanak Yağış Tarım İşçilerinin Çadırlarını Su Bastı

Çorum'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlar su altında kaldı. Jandarma ekipleri tarafından tahliye ve onarım çalışmaları başlatıldı.

23.08.2024 23:47
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Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı.

Kentte akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

Yağış dolayısıyla Üyük, Kadıkırı, Çeşmeören ve Bozboğa köylerindeki arazilerde çalışan 37 aile ve 290 tarım işçisinin barındığı çadırları su bastı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

18 çadırın zarar gördüğü alanda işçileri tahliye ve onarım çalışması başlatıldı.

Jandarma ekiplerince, AFAD ve Kızılay ile kurulan koordinasyon sonrası işçilere battaniye, yemek ve sera naylonu temin edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Sağanak Yağış Tarım İşçilerinin Çadırlarını Su Bastı - Son Dakika
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