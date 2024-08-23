Çorum\'da Sağanak Yağış Tarım İşçilerinin Çadırlarını Su Bastı

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Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı.

Kentte akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

Yağış dolayısıyla Üyük, Kadıkırı, Çeşmeören ve Bozboğa köylerindeki arazilerde çalışan 37 aile ve 290 tarım işçisinin barındığı çadırları su bastı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

18 çadırın zarar gördüğü alanda işçileri tahliye ve onarım çalışması başlatıldı.

Jandarma ekiplerince, AFAD ve Kızılay ile kurulan koordinasyon sonrası işçilere battaniye, yemek ve sera naylonu temin edileceği bildirildi.