Çorum'da şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film gösterildi - Son Dakika
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Çorum'da şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film gösterildi

Çorum\'da şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın\'ın hayatını anlatan film gösterildi
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Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını konu alan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde açık hava sinemasında vatandaşlarla buluştu.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını konu alan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde açık hava sinemasında vatandaşlarla buluştu.

Osmancık Belediyesi tarafından Konser ve Sinema Geceleri etkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal Atatürk Parkı'nda düzenlenen gösterime vatandaşlar ilgi gösterdi.

İlçenin yetiştirdiği şehit öğretmen Yalçın'ın hayatını konu alan yapım, açık havada izlendi.

Filmde, 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Yalçın'ın öğretmenlik hayatı ve öğrencileriyle yaşadığı anlar anlatıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film gösterildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film gösterildi - Son Dakika
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