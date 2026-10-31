Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, 8 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Çorum\'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, 8 şüpheliden 2\'si tutuklandı
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Çorum'da 29 Ekim'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum'da iki grup arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mimar Sinan Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 1. Cadde'de Galip Tercan'ın silahla ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheliler K.Ş, D. Tercan, H.Ç, A.Ç, M.S.O, T.Y.Y, B.B. ve F.E.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çorum Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ve D. Tercan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden C.K'nin ise tedavisinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.

Olay

29 Ekim'de A.Ç. ve C.K. ile Galip Tercan ve oğlu D. Tercan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, Mimar Sinan Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 1. Cadde'de konuşmak için yeniden bir araya gelen taraflar arasında çıkan kavgada Galip Tercan, A.Ç. ve C.K. tabancayla vurularak yaralanmıştı. Galip Tercan, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
3. Sayfa29 EkimGüncelÇorumSon Dakika

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