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Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde yaşanan olayda, daha önceden anlaşmazlık bulunan R.Y. tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 15 yaşındaki A.B. ağır yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı çocuk, yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi olduğu belirtildi. R.Y. ise gözaltına alındı.

Çorum\'da silahlı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
15.01.2024 - 15:55,  Güncelleme: 15:57
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Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Gülabibey Mahallesi Yenidoğan Caddesi'nde A.B. (15), daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunan R.Y'nin (17) pompalı tüfekle saldırısına uğradı.

Vücuduna saçmalar isabet eden A.B, ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

R.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Hitit Üniversitesi, Yenidoğan, Çorum, Saldırı, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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