Çorum\'da Sisin Trafik Üzerindeki Etkisi

Güncel

Çorum'da, Samsun- Ankara kara yolunda etkili olan sis nedeniyle trafik kontrollü seyrediyor.

Bölgede gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Görüş mesafesinin kısaldığı sis nedeniyle sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güzergahlarda kontrollerini artırdı.

Ekipler, kazaların yaşanmaması için sürat yapılmaması ve takip mesafesinin korunması konusunda tır ve servis sürücülerine uyarılarda bulundu.