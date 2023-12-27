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Çorum'da Sokakta Havaya Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çorum'da Sokakta Havaya Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı

Çorum'un Kale Mahallesi Mürsel 1. Sokak'ta tüfekle ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine Yunus ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada, havaya ateş ettiği belirlenen O.Ç. isimli kişi pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Ayrıca gece saatlerinde devriye görevi yapan ekipler tarafından durdurulan 3 kişiden 2'si otomatik tüfek ile kurusıkı tabanca ve fişeklerle birlikte ele geçirildi. Zanlılar, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Çorum\'da Sokakta Havaya Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı
27.12.2023 - 05:21,
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Çorum'da sokakta havaya ateş ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Kale Mahallesi Mürsel 1. Sokak'ta tüfekle ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye Yunus ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, havaya ateş ettiği belirlenen O.Ç, pompalı tüfekle birlikte yakalandı.

Öte yandan gece saatlerinde devriye görevi yürüten ekiplerce şüphe üzerine durdurulan 3 kişiden 2 otomatik tüfek ile kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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Çorum, Güvenlik, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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