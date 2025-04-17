Çorum'da Su Borusu Patladı, Sokaklar Suyla Doldu

Çorum'da iş makinesinin temel kazısı sırasında su borusunu patlatması sonucu cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 2. Cadde'de bir inşaat alanında yürütülen temel kazısı sırasında iş makinesi, su borusunun patlamasına neden oldu.

Borudan sızan şebeke suyu, cadde ve sokaklara yayıldı. Su borusunun patlaması nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinde su kesintisi yaşandı.

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.