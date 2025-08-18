Çorum'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Çorum'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çorum\'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
18.08.2025 20:22
Çorum'un Çalyayla köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çorum'un Çalyayla köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Cıllık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğünden 86 personel yangına müdahale etti.

Söndürme çalışmalarında çevre belediyelerden 10 tanker, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz ve 8 ilk müdahale aracı kullanıldı.

Sarp yamaçlardan oluşan bölgede itfaiye ekipleri, yaklaşık 500 metrelik hortumlar uzatarak yanan bölgelere müdahale etti.

Ayrıca Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden 1 helikopter de söndürme çalışmalarına havadan destek verdi.

Vatandaşlar da iş makineleriyle söndürme çalışmalarına katkı sağladı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, AA muhabirine, yangın ihbarıyla birlikte ilgili kurumların bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Ayrıca Kastamonu'nun Tosya ilçesinden yangına müdahale helikopteri çağrıldığını belirten Çalgan, "Yangın müdahale helikopteri bölgede söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerimizin de müdahalesi sürüyor." dedi.

Çalyayla köyü muhtarı Mustafa Güreli, AA muhabirine, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Yangının başlamasından itibaren görevlilerin hızla köye geldiğini belirten Güreli, "İtfaiye ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz burada. Helikopter havadan müdahale ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Devletimizin kurumları hızla geldi, müdahale etti." diye konuştu.

Güreli, yangının kontrol altına alındığını, sabaha dek soğutma çalışmalarına devam edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

