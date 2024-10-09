Çorum'daki Vurulma Olayında 10 Yıl Hapis - Son Dakika
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Çorum'daki Vurulma Olayında 10 Yıl Hapis

Çorum\'daki Vurulma Olayında 10 Yıl Hapis

Emir Şakir T.'yi vuran Sadık T. ve kızı Berivan T. 10 yıl hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi.

09.10.2024 13:10
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ÇORUM'da, 2 yıl önce o dönem 13 yaşında olan Emir Şakir T.'nin (13) arazide başından vurularak ağır yaralanmasına ilişkin tutuklu yargılanan Sadık T. ve kızı Berivan T., iyi hal indirimiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar, cezaevinde oldukları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Olay, Bayat ilçesinde, 7 Temmuz 2022'de meydana geldi. Hayvanları otlamak için araziye giden Emir Şakir T., başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan Emir Şakir T., Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Emir Şakir T., savcılığa verdiği ifadesinde, kendisini, akrabaları Sadık T. (50), çocukları Berivan T. (19) ve Mehmet T.'nin (21) vurduğunu söyledi. Bunun üzerine baba ve 2 çocuğu gözaltına alındı. İfadeleri alınan 3 şüpheliden baba ve kızı tutuklandı.

Hazırlanan iddianameye, Sadık T. ile kızı Berivan T. ve Mehmet T. hakkında 'Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'İFTİRA ATIYORLAR'

İki 2 yıl süren davanın dün karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra taraf yakınları ve avukatlar katıldı. Avukatların savunmalarının ardından sanıklara son sözleri soruldu. Tutuklu sanıklardan Sadık T., "Daha önceki ifadelerimde de söyledim, şimdi de söylüyorum. Ben o gün arazideki hayvanlarımı köye getirmek için gitmiştim, çocuğun yerde yattığını gördüm. Başında büyük bir yara vardı. Ne benim ne de çocuklarımın bu olayla ilgisi yok. Bize iftira atıyorlar. Ben iki yıldır bu suçlamadan dolayı tutukluyum. O gün biz çocuğu bulmasaydık şimdi yaşamıyor olacaktı. Tahliyemi talep ediyorum, yüce adalet yerini bulsun istiyorum. Bu olayla uzaktan yakından hiçbirimizin hiçbir alakası yok" dedi.

'HEPİMİZ SUÇSUZUZ'

Berivan T. ise son savunmasında, "Ben suçsuzum, babam ve kardeşim de suçsuz. Bu suçlama çok zorumuza gidiyor. Çocuğu biz vurmadık. O bizim akrabamızın çocuğudur. Ben zamanında onu yedirdim, içirdim. Ona nasıl zarar verebiliriz? Biz o gün arazideki hayvanlarımızı almak için oraya gittiğimizde yerde yatıyordu. Bir iftira yüzünden 2 yıldır tutuklu yargılanıyoruz. Bize iftira atıyorlar" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, kararını açıklayarak tutuklu sanıklar baba ve kızını, iyi hal indirimi uygulayıp, 10 yıl 3 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, tahliyelerine hükmetti. Tutuksuz sanık Mehmet T. ise duruşmadan beraat etti.

Kaynak: DHA

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