Çorum Genç İş İnsanları Derneği, Azerbaycan İş İnsanlarıyla Buluştu

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Çorum Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) üyeleri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki iş insanlarıyla buluştu.

Toplantının açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Çorum GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Küçükbenli, Büyükelçilik müşavirleri ve iş insanları katıldı.

Büyükelçi Bağcı, yaptığı konuşmada, Çorum'un ülke ekonomisinde ilk 20'de yer alan ihracatçı bir şehir olduğunu söyledi.

Çorum'un liman şehri olmaması ve demir yolu bağlantısı bulunmamasına rağmen Türkiye'nin önemli ihracatçı şehirlerinden biri haline geldiğini belirten Bağcı, "Çorum, işsizliğin en düşük olduğu şehirlerimizden birisidir. Pandemi döneminde bile Çorum'da çarklar dönmüştür. Makine sektörüyle ön plana çıkan şehirdir." ifadelerini kullandı.

Bağcı, Çorumlu iş insanlarının Moğolistan'dan Afrika'ya, dünyanın birçok bölgesinde fabrikalar kurduğunu söyleyerek, "Çorumlu genç kardeşlerimizin Azerbaycan'daki girişimlerini önemsiyorum. Burada iş fırsatı yaratma çabası içindeler. Bugün güzel bağlantılar kurulacağına inanıyorum." dedi.

İş insanlarının gerçekleştirdiği görüşmelerin iki ülke arasındaki karşılıklı ihracata katkı sağlayacağını vurgulayan Bağcı, "İkili ilişkilerimizi karşılıklı geliştirmek amacındayız. Türkiye'de en büyük yatırımcı Azerbaycan, Azerbaycan'da da en büyük ikinci yatırımcı Türkiye'dir. Bu gücümüzü karşılıklı korumak ve daha da büyütmek niyetindeyiz." diye konuştu.

"Ticari ilişkilerin daha da kuvvetlendirilmesi için her türlü çabayı göstereceğiz"

Çorum GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Küçükbenli de Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendirmek adına bir araya geldiklerini söyledi.

Çorum'un, Türkiye'de sanayi ve tarım potansiyeliyle öne çıktığını anlatan Küçükbenli, "Çorum GİAD olarak, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerin daha da kuvvetlendirilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. İki ülke arasında karşılıklı ticaretin artırılması, hem ekonomik hem de sosyal anlamda gelişimi beraberinde getirecektir." dedi.

Toplantı, iş insanlarının B2B (ikili iş) görüşmeleriyle devam etti.