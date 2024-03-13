Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün denetimleri sürüyor

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün denetimleri sürüyor

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün şok uygulamalarının devam ettiği bildirildi.

13.03.2024 13:26
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün şok uygulamalarının devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla 6-13 Mart tarihlerinde kent merkezinde şok uygulamalar yapıldı.

Denetim kapsamında 21 kahvehane, 11 kafe, 26 çay ocağı, 7 oyun salonu ve 5 otoparkta yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 4 tüfek, 7 kesici ve delici alet, 75 sentetik ecza hapı, 2,49 gram uyuşturucu ele geçirildi.

2 bin 249 kişi üzerinde yapılan kimlik kontrollerinde ise hakkında arama kaydı bulunan 4 kişi yakalandı.

589 aracın incelendiği uygulamalarda eksikleri tespit edilen 3 aracın sürücüsüne de 37 bin 540 lira para cezası uygulandı.

Açıklamada, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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