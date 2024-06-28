Çorum İskilip'te düzenlenen voleybol turnuvasında Azmimilli İlkokulu ve Ortaokulu birinci oldu - Son Dakika
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Çorum İskilip'te düzenlenen voleybol turnuvasında Azmimilli İlkokulu ve Ortaokulu birinci oldu

İskilip Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Şehit Piyade Uzman Çavuş Mikail Kaya Voleybol Turnuvası'nda Azmimilli İlkokulu ve Ortaokulu birinci oldu. Turnuvaya 16 takım katıldı ve finalde Sakarya İlkokulu takımını yenerek birincilik elde edildi. Kupayı Kaymakam Ramazan Polat verdi.

28.06.2024 15:02
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Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen Şehit Piyade Uzman Çavuş Mikail Kaya Voleybol Turnuvası'nda Azmimilli İlkokulu ve Ortaokulu birinci oldu.

İskilip Kaymakamlığınca vatandaşları spora özendirmek amacıyla voleybol turnuvası düzenlendi.

Siirt'in Eruh ilçesinde 13 Temmuz 2004'te şehit düşen Mikail Kaya'nın isminin verildiği turnuvaya 16 takım katıldı.

Azmimilli İlkokulu ve Ortaokulu voleybol takımı, finalde Sakarya İlkokulu takımını yenerek birinci oldu.

Turnuvanın ardından birinci olan takıma kupasını Kaymakam Ramazan Polat verdi.

Karşılaşmayı İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mikail Kaya'nın eşi Beyhan Kaya, kardeşi İsmail Kaya, Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Galip Deniz ile vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum İskilip'te düzenlenen voleybol turnuvasında Azmimilli İlkokulu ve Ortaokulu birinci oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum İskilip'te düzenlenen voleybol turnuvasında Azmimilli İlkokulu ve Ortaokulu birinci oldu - Son Dakika
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