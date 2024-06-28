Çorum İskilip'te düzenlenen voleybol turnuvasında Azmimilli İlkokulu ve Ortaokulu birinci oldu

Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen Şehit Piyade Uzman Çavuş Mikail Kaya Voleybol Turnuvası'nda Azmimilli İlkokulu ve Ortaokulu birinci oldu.
İskilip Kaymakamlığınca vatandaşları spora özendirmek amacıyla voleybol turnuvası düzenlendi.
Siirt'in Eruh ilçesinde 13 Temmuz 2004'te şehit düşen Mikail Kaya'nın isminin verildiği turnuvaya 16 takım katıldı.
Azmimilli İlkokulu ve Ortaokulu voleybol takımı, finalde Sakarya İlkokulu takımını yenerek birinci oldu.
Turnuvanın ardından birinci olan takıma kupasını Kaymakam Ramazan Polat verdi.
Karşılaşmayı İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mikail Kaya'nın eşi Beyhan Kaya, kardeşi İsmail Kaya, Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Galip Deniz ile vatandaşlar izledi.
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